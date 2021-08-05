2 человека в больнице: в Волгоградской области произошли аварии с участием мотоциклистов

Двух человек в результате ДТП госпитализировали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно на дорогах Волгограда и области случаются десятки аварий, некоторые из которых не обходятся без пострадавших. Накануне, 4 августа, произошли 2 ДТП с участием мотоциклистов, но не по их вине. В Ворошиловском районе в 13.30 на улице Яблочной 49-летний водитель на «Ладе Приора» на нерегулируемом перекрестке с улицей Саши Филиппова не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Motoland XV-250», у которого не было государственных регистрационных знаков. Мотоциклом управлял 25-летний парень. В аварии пострадала его 18-летняя пассажирка, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Девушку увезли в больницу.

В Дубовском районе поздним вечером среды 32-летний водитель «ВАЗ-21140» не выдержал безопасный боковой интервал и врезался с мотоциклом «Днепр», который ехал во встречном направлении. Мотоцикл был без государственных регистрационных знаков, а управлял им 38-летний мужчина, лишенный водительских прав. С телесными повреждениями его госпитализировали.