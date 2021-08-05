В частном секторе Кировского района сделают дорогу и тротуары

На улице начались подготовительные работы. Фото: мэрия

Если главные автомагистрали Волгограда уже не так часто вызывают ругань у автомобилистов, то дороги в частном секторе областного центра по-прежнему пробуждают у водителей шквал эмоций. Однако после ремонта основных транспортных артерий города дорожники добрались и до второстепенных проездов. Так, в Кировском районе началась реконструкция дороги в частнике на улице Абганеровской. Причем на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги» здесь не только обновят проезжую часть, но и впервые сделают тротуары для пешеходов.

- Подрядная организация уже приступила к строительству новой полноценной пешеходной дорожки. Асфальтированный тротуар шириной 2 метра здесь появится впервые и протянется вдоль всей проезжей части, обеспечив безопасный подход, в том числе к школе №122, - подчеркивают в мэрии.

В прошлом году на Абганеровской заменили остановки общественного транспорта. В этом обновят дорогу и сделают пешеходные дорожки на всем протяжении улицы в границах от Лавровой до Строительной. Общая площадь реконструкции составит более 10,7 тысячи квадратных метров.

Сейчас дорожники выводят профиль тротуара и устанавливают бордюры. Параллельно рабочие готовятся к демонтажу остатков разбитого асфальта на проезжей части. Вывозят годами копившиеся грунтовые наносы, демонтируют обломки древних конструкций вдоль проезда. Перед тем, как уложить на Абганеровской новенький асфальт, основание дороги укрепят щебнем и обработают битумной смесью.

Кстати, в этом году в поселке Старая Отрада приведут в порядок не одну, а сразу пять улиц. Три смежных дороги на улицах Лавровой, Майской и в переулке Советском уже готовы. В августе начнется ремонт и на улице Строительной. С 2019 года в частном секторе Кировского района обновили еще 12 улиц.