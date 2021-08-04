В Волгограде проверят выписку 93-летнего ветерана из больницы с открытым швом

В эту среду волгоградцы были шокированы опубликованной в местных СМИ историей 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, которого выписали из больницы №15 Волгограда с открытым швом. Забили тревогу родственники фронтовика, который плохо себя чувствует после нескольких перенесенных операций. Теперь комитет здравоохранения проводит проверку, а домой к пожилому человеку отправили врача. По итогам осмотра медики решат, отправлять ли ветерана с «дыркой» в животе обратно в стационар.

- Сегодня пациента осмотрит на дому врач из поликлиники - решается вопрос о повторной госпитализации мужчины в медучреждение, - сообщили «КП-Волгоград» в облздраве.