Без существенных осадков: какая будет погода в Волгограде 5 августа

В Волгограде будет жарко, но терпимо. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградцы уже устали от адского пекла этим летом. Так что то, какой будет погода в Волгограде 5 августа 2021 года, многих вполне устроит. Будет жарко, но терпимо – до 33 градусов. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, вечером 4 августа в отдельных районах области прогремят грозы и пройдут кратковременные дожди. Зато четверг, 5 августа, в Волгограде и области существенными осадками не отметится. Ожидается переменная облачность, хотя асфальт на солнце все же раскалится.

Ночью со среды на четверг жителей региона ожидает прохлада. Под покровом темноты температура воздуха в районах Волгоградской области опустится до 18 – 23 градусов. Местами этой ночью похолодает до +13. В Волгограде 5 августа ночью будет около 20 – 22 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 31- 33 градусов, по области разброс будет чуть больше – от 28 до 33 градусов.