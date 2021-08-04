Без электричества 5 августа временно останутся 4 района Волгограда

Электричества не будет в светлое время суток. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Очередное отключение света из-за профилактических работ на электрических сетях ожидает жителей сразу четырех районов Волгограда в четверг, 5 августа 2021 года. В графике отключений электричества, опубликованном «Россети Юг - Волгоград», в этот день значатся Краснооктябрьский, Ворошиловский, Кировский и Красноармейский районы областного центра. Однако сидеть без электроприборов и сплитов придется жителям лишь восьми улиц и двух дачных массивов. Обесточат дома на срок от четырех до восьми часов в светлое время суток.

В Красноармейском районе под отключения электроэнергии 5 августа 2021 с 9 до 17 часов попадут дома на улице Альпийской, 1-27 и 2а-18. В Кировском в этот день свет отключат также с 9 утра до 17.00. Затронет всего два дома на двух улицах: Быстрова, 64 и 64-й Армии, 75.

На Красном в этот четверг с 9.00 до 17.00 локальный блэкаут устроят в частном секторе на улицах: Кравченко, 2, 1б, 1в, 230/3, 230/153, 230/144, Аграрная, 2-10, 2а, 4а, 6а, 1-19, 12-18, 12а. Также обесточат Менделеева, 136 (Городищенская птицефабрика). А в Ворошиловском отключения света пройдут в два этапа. С 10 до 14 часов обесточат дома №3,5 и 7 на улице Елисеева. А с 9 до 17 часов в график отключений попали дома на улице Ужгородской, №76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112 – 128, а также два СНТ – Прогресс и Спартак.