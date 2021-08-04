Работники аэропорта Волгограда похитили у пассажиров драгоценности и деньги на миллион рублей

6 работников волгоградского аэропорта занимались кражей из багажа пассажиров Фото: Екатерина СИМОХИНА

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении бывших работников Международного аэропорта Волгоград, которые похищали у пассажиров драгоценности и иностранную валюту. 32-лентий Сергей Хиврич в 2017 году, работая в воздушной гавани приемосдатчиком багажа, организовал преступную группу для кражи вещей. Он привлек еще 5 сотрудников аэропорта и свою знакомую, которая продавала похищенное имущество. Фигуранты организовали тайник, расположенный в межпотолочном пространстве служебного туалета терминала аэропорта, рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Там краденное хранилось до конца рабочей смены.

- В период времени с января по июль 2019 года участникам преступной группы удалось похитить из багажа пассажиров ювелирные украшения и денежные средства (доллары и евро) на общую сумму 916 953 рублей, - отметили в пресс-службе судов региона.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляло УФСБ России по Волгоградской области. Расследование проводило Волгоградское Линейное управление МВД России на транспорте.

Суд признал участников преступной группы виновными. Ее организатор Сергей Хиврич назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима. Остальные члены ОПГ проведут в тюрьме от трех до пяти лет в зависимости от участие каждого в совершаемых преступлениях. Приговор в законную силу не вступил.