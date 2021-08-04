Не дожили до 60: коронавирус продолжает убивать молодых волгоградцев

Не всех пациентов красной зоны удается спасти. Фото: Артем КИЛЬКИН

4 августа в Волгоградской области зарегистрировали новый антирекорд: так много жителей за один день из-за коронавируса мы еще не теряли. 16 человек скончались от последствий ковида в больницах Волгоградской области. Не могут победить болезнь даже вполне еще молодые люди, которым далеко до пенсии. 47-летняя волжанка, а также 57-летний мужчина из Волгограда и его ровесница из Городище стали самым молодыми из тех, кто умер за эти сутки.

Как сообщает оперативный штаб Волгоградской области по коронавирусу, 47-летння женщина обратилась к врачам, когда уже не смогла справляться с болезнью самостоятельно: ничего не помогало. Врачи после обследования диагностировали ковид и двустороннюю пневмонию. Волжанка умерла в клинической больнице №2.

57-летних мужчину и женщину не смогли спасти в 4-й больнице Волгограда. Оба поступили в госпиталь с двусторонней пневмонией.

Девять скончавшихся от коронавируса волгоградцев – старше 80 лет. В оперштабе отмечают, что большинство из них лечение запустили. Либо лечились самостоятельно, либо вообще не лечились. Еще трем умершим женщинам было больше 60, еще одному мужчине – 77 лет.