Грузоподъемность 20 тонн, нескользкие тротуары: на мосту через Ерзовку закончили ремонт

Дорожники уже переключились на соседний объект. Фото: ФКУ Упрдор Москва Волгоград.

Поездки по области в дубовском направлении не приносят никакого удовольствия волгоградцам уже второй год. Все из-за ремонтов на трассе Р-228, которые автомобилистам кажутся бесконечными. На самом деле, дорожники стараются все сделать побыстрее. И один объект – левый мост через реку Ерзовка, сдали в эксплуатацию на три месяца раньше срока, установленного контрактом. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва Волгоград.

Пока проблему пробок на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград это не решит, потому что самый большой затор остается перед мостом через реку Пичуга – там из-за ремонта организовано реверсивное движение. Но в будущем, когда все объекты откроют, пропускная способность трассы вырастет.

Мост через Ерзовку четырехполосный, и чтобы минимизировать неудобства автомобилистам, его ремонт разбили на два этапа. Сначала выполнили первый – полностью отремонтировали и сдали в эксплуатацию левый мост. Теперь дорожники переключатся на правый мост.

На левом благодаря ремонту восстановили грузоподъемность до 20 тонн. В последнее время здесь действовало ограничение из-за аварийного состояния моста. Есть приятные новости и для пешеходов, о которых часто забывают, но не в этот раз. Для них сделали новые пешеходные дорожки, на которых зимой будет не скользко – уложили специальное шероховатое покрытие. Подходы к мосту и лестничные спуски с перилами тоже обновили. Они стойкие к коррозии и не заржавеют после первой зимы.

Вообще во время ремонта дорожники заменили опорные части моста, поэтому он теперь крепкий и надежный. Но, конечно, водителей большое порадует новое дорожное полотно без ям.

– Сейчас движение осуществляется по двум полосам отремонтированного левого моста. Полностью завершить ремонт мы планируем осенью следующего года, – прокомментировал начальник отдела дорожных сооружений ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Вячеслав Петровичев.