Блогер из Волгограда Аня Покров сравнила родной город с Мексикой

Волгоградский блогер Аня Покров в мае в ЦПКиО выступала вместе с Даней Милохиным Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уроженка Волгограда, популярный в TikTok блогер Аня Покров вернулась в родной город. Кумир миллионов молодежи всего на несколько часов прилетела в Волгоград, чтобы принять участие в съемках программы «Незвездные флюиды» другого популярного блогера Иды Галич. Аня Покров, только прилетев на малую родину, ужаснулась от волгоградского пекла.

- Воздух настолько горячий, что мне кажется, что я в Мексике, а не в Волгограде. 40 градусов жары… Я уже забыла, что это такое, - рассказала в Instagram Аня Покров.

За несколько часов в родном городе звезда TikTok вместе с Идой Галичей побывала дома у своей семьи, также они продегустировали на волгоградском рынке соленья и сняли видео для соцсетей в вещевом отделе.

Смотреть видеосюжет Блогеры Аня Покров и Ида Галич сняли видео для TikTok на волгоградском рынке

Отметим, 21-летняя Аня Покров (настоящие имя и фамилия - Анна Покровская) родилась в Волгограде. Она училась в музыкальной школе, занималась танцами, поступила в Волгоградский государственный институт искусств и культуры. Параллельно девушка снимала короткие видео, которые публиковала в социальных сетях. Она стремительно стала популярной, а в марте 2020 года стала участницей первого состава TikTok-дома «Dream Team House», в котором также проживает Даня Милохин. Вместе с ним волгоградка в мае выступала на сцене фестиваля ParkSeason Fest в ЦПКиО. У Ани Покров 12,6 миллиона подписчиков в TikTok и 6,5 миллиона поклонников в Instagram.

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