Еще один пациент выпал из окна больницы в Волгограде

Мужчина в Волгограде выпал с окна психиатрической больницы и скончался до приезда скорой. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Накануне ЧП снова произошло в больнице Дзержинского района Волгограда. Из окна второго этажа выпал пациент. В областном комитете здравоохранения «КП-Волгоград» сообщили, что 62-летний мужчина долгое время лечился в областной клинической психиатрической больнице №2. Несмотря на оказанную помощь, после падения мужчина скончался.

В облздраве «КП-Волгоград» также рассказали, что в последнее время пациент был в подавленном состоянии, поэтому медики предприняли дополнительные меры предосторожности. Но мужчина смог уличить момент и предпринял попытку свести счеты с жизнью, врачи не успели удержать его. Он выпал из окна второго этажа и скончался до приезда скорой помощи.

В Следственном комитете Волгоградской области рассказали, что из-за несчастного случая в больнице Дзержинского района уже организована проверка.

Напомним, это уже второе ЧП в медучреждениях Волгограда только за последнюю неделю. В ночь на 30 июля пациент выпал с 9 этажа больницы №25. 52-летний мужчина скончался от полученных травм.