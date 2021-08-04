СК проверяет аквапарк в Волжском, куда не пустили семью с ребенком-инвалидом

Пока отец долго выяснял отношения с охранником, мама снимала все на видео. Фото: https://www.instagram.com/sugar_elya/

Следственное управление СКР по Волгоградской области начало проверку после публикаций о диком случае, который произошел в аквапарке «XXI век» в городе Волжском. Там охрана не пропустила в зону отдыха семью с ребенком-инвалидом, посчитав его опасным для окружающих. Волгоградцев это возмутило. Были ли при этом нарушены права подростка, выяснит доследственная проверка.

- Администрация заведения отказала клиентам в посещении территории в связи с особенностями развития одного из несовершеннолетних, а также ссылаясь на правила пользования водным объектом. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по региону.

Напомним, семья Шаумуруновых с детьми приехали из Астрахани отдохнуть в волжском аквапарке, чтобы в 40-градусную жару отдохнуть у воды и поплескаться в бассейне. Но охранник развернул развернул родителей с сыном и дочерью на входе, увидев Дамира, у которого аутизм. Все препирания с охраной сняли на видео и выложили в соцсети. Написали заявление и в прокуратуру, которая тоже проводит проверку.