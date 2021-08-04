В Волгоградской области подешевел борщевой набор

Овощи стали доступней. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За последнюю неделю на рынках и в магазинах Волгоградской области снизились цены практически на все сезонные овощи. Особенно подешевел так называемый борщевой набор. Еще недавно стоимость свеклы и моркови, перешагнувшая 100 рублей за кило, шокировала волгоградцев. Теперь же, по данным Волгоградстата, килограмм морковки стоит в среднем 66 рублей, за неделю она стала дешевле почти на 9%. Рекордсменом же стала свекла, которая потеряла в цене почти 25% и обходится в 55 рублей за кило. На 5 процентов меньше стали платить волгоградцы за лук, на 8 процентов дешевле стоит картофель.

Из борщевого набора незначительно подорожала только капуста – на 0,21%. Также за прошедшую неделю в пределах 1 – 2 процентов прибавили в цене все виды мяса, вареная колбаса, молоко и творог. На 3,5% поднялась вверх стоимость макаронных изделий. Зато яблоки и помидоры с новым урожаем стали гораздо доступней волгоградцам. Также чуть снизились цены на яйца, масло и полукопченую колбасу.