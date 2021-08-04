Спустя почти полтора года возобновляется маршрут поезда Волгоград – Грозный

Первый поезд из Волгограда в Грозный отправится в путь 9 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Волгограда в Грозный снова можно будет добраться на поезде. Между двумя городами возобновляется железнодорожное сообщение. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Приволжской железной дороги. Первый рейс со станции Грозный отправится в путь 8 августа в 6.25, в Волгоград он прибудет на следующий день в 7.34. С вокзала Волгоград-1 пассажирский поезд впервые отправится 9 августа в 20.55. В столице Чеченской республики состав будет 10-го числа в 21.56.

Поезд будет курсировать между двумя городами раз в 4 дня. Маршрут будет проходить через пять регионов страны: Чечню, Дагестан, Калмыкию, Астраханскую и Волгоградскую области. Стоимость билета в плацкартный вагон составляет от 2218 рублей, в купейный - от 2448 рублей. Были предусмотрены места для маломобильных пассажиров.

Отметим, железнодорожное сообщение между Волгоградом и Грозным было отменено в начале апреля 2020 года из-за начала пандемии коронавируса. Поезда начнут ходить между городами спустя почти полтора года.