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Общество4 августа 2021 14:44

Убрать рекламу с улицы Мира предлагают в Волгограде

Комплексу хотят вернуть исторический облик и сохранить его
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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В Волгограде давно обсуждают идею сделать улицу Мира пешеходной

В Волгограде давно обсуждают идею сделать улицу Мира пешеходной

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сегодня в Волгоградской области реализуют множество проектов благоустройства – обновляют устаревшие объекты и возводят новые. Как заявил глава региона Андрей Бочаров на градостроительном совете, кроме этих целей власти стараются сохранить культовые исторические объекты. Один из таких — улица Мира. Предложено вернуть ей прежний облик: убрать рекламу и другие конструкции, которые не вписываются в ансамбль.

- Если не мечтать, то ничего не будет, ничего не получится. Многие люди мечтали о строительстве объездной дороги вокруг Волгограда, мечтали поколениями — вот реализуется проект; мечтали о путепроводе на Тулака, о современном стадионе. Наша задача — упаковывать эти идеи и реализовывать их, - заявил губернатор Андрей Бочаров на градостроительном совете.

СПРАВКА "КП"

Улица Мира была первой в Сталинграде, которую восстановили после ожесточенных боёв на Волге. Прежние здания превратились в руины, улицу отстроили заново. Региональные власти уже защищают исторический облик ансамбля – улица Мира является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому там запрещена новая застройка, размещение торговых объектов, а капитально ремонтировать здания могут только организации со специальной лицензией.