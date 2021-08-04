Водитель уснул за рулем: в Волгоградской области за сутки случилось четвертое смертельное ДТП

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области за последние сутки произошло четвертое дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Сегодня, 4 августа, в Советском районе Волгограда по дороге на Новый Рогачик 32-летний водитель на «Ладе Приора» уснул за рулем, выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Citroen». Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, в результате происшествия 21-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте. Двоих пассажиров «Приоры», которым 21 и 22 года, машины скорой помощи увезли в больницу.

На месте аварии работают наряды ГИБДД, медики и спасатели. На трассе в Советском районе из-за происшествия образовалась пробка.

Это уже четвертое смертельное ДТП в Волгоградской области за сутки. Накануне вечером в Камышинском районе столкнулись «Лада Веста», большегруз и микроавтобус, погибли 2 человека. Сегодня под утро в Иловлинском районе на трассе случилась авария с участием двух фур, их водители погибли. А вечером во вторник в Палласовском районе 27-летний водитель на «ВАЗ-21099» на 142-м километре автодороги «Иловатка-Старая Полтавка-Гмелинка-Палласовка-Николаевск» не справился с управлением и врезался в дорожно-барьерное ограждение. Молодой мужчина умер до приезда скорой.