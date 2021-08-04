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Общество4 августа 2021 12:44

Замминистра строительства и ЖКХ оценил новую школу в Волгограде

Учреждение на 800 мест в микрорайоне «Санаторный» откроется уже 1 сентября
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Школа №77 в микрорайоне "Санаторный" Фото: администрация Волгоградской области

Школа №77 в микрорайоне "Санаторный" Фото: администрация Волгоградской области

Юные жители Кировского района Волгограда сядут за парты новой школы в День знаний. Учреждение в Санаторном на улице Григория Засекина рассчитано на 800 учеников. Здание построили по программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда». Накануне готовность школы оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и Замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

- В 2017 году я впервые осматривал эту территорию — была холмистая местность. Такую застройщики, как правило, не очень любят. Но изменения произошли огромные. Уже можно сказать, что проект реализован, получился удобный для жителей микрорайон, прокомментировал строительство новой школы в «Санаторном» Юрий Гордеев.

В школе №77 разместили кабинеты для начальных и старших классов, столовую, спортзал и лаборатории. На прилегающей территории оборудовали спортивный городок и зоны отдыха для детей. Школа уже полностью укомплектована – ученики заняли все 800 мест.

Образовательную организацию в «Санаторном» начали строить в марте прошлого года. Школу возвели по программе «Стимул» национального проекта «Жильё и городская среда» также как местный детский сад на 245 мест и дороги. Такой подход обеспечивает дальнейшее комплексное развитие территории.

Благодаря новой школе №77 все обучающиеся Кировского района Волгограда перейдут в первую смену. А также смогут посещать кружки и спортивные секции.