Замминистра строительства и ЖКХ оценил новую школу в Волгограде

Школа №77 в микрорайоне "Санаторный" Фото: администрация Волгоградской области

Юные жители Кировского района Волгограда сядут за парты новой школы в День знаний. Учреждение в Санаторном на улице Григория Засекина рассчитано на 800 учеников. Здание построили по программе «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда». Накануне готовность школы оценил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и Замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

- В 2017 году я впервые осматривал эту территорию — была холмистая местность. Такую застройщики, как правило, не очень любят. Но изменения произошли огромные. Уже можно сказать, что проект реализован, получился удобный для жителей микрорайон, прокомментировал строительство новой школы в «Санаторном» Юрий Гордеев.

В школе №77 разместили кабинеты для начальных и старших классов, столовую, спортзал и лаборатории. На прилегающей территории оборудовали спортивный городок и зоны отдыха для детей. Школа уже полностью укомплектована – ученики заняли все 800 мест.

Образовательную организацию в «Санаторном» начали строить в марте прошлого года. Школу возвели по программе «Стимул» национального проекта «Жильё и городская среда» также как местный детский сад на 245 мест и дороги. Такой подход обеспечивает дальнейшее комплексное развитие территории.

Благодаря новой школе №77 все обучающиеся Кировского района Волгограда перейдут в первую смену. А также смогут посещать кружки и спортивные секции.