Урожай погиб: на севере Волгоградской области выпал град с куриное яйцо

Кадр с видео t.me/nanna34

Пока Волгоград изнывает от жары, жители северных районов региона спасаются от урагана и града. Непогода накануне, 3 августа, бушевала в населенных пунктах Киквидзенского и Новоаннинского районов. Местные жители пишут в социальных сетях, что выпавший град был размером с куриное яйцо. Так, в хуторе Таволжанский под Новоаннинском непогоду не выдержал урожай. В огородах хуторян погибли овощи. «От огурцов, кабачков, тыкв остались одни стебли, с картофеля облетела листва» - пишут местные жители в социальных сетях.

Жителям севера Волгоградской области нужно быть готовым к новым испытаниям погоды. Волгоградский ЦГМС 4 августа не прогнозирует новый град. Однако местами возможны кратковременные дожди с грозами и усилением ветра до 20 метров в секунду.