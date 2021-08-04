Мэрия Волгограда ищет подрядчика для ликвидации семи несанкционированных свалок

В мэрии отмечают, что свалки образуются из-за недобросовестных волгоградцев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мэрия Волгограда ищет подрядчика, который ликвидирует 7 несанкционированных свалок в Красноармейском районе. Их общий объем составляет 340 кубометров, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. По условиям контракта подрядная организация, которая победит на аукционе, уберет весь мусор с определенных территорий в течение 30 дней с момента подписания договора. На ликвидацию свалок будет выделено 499 тысяч рублей, сообщается в закупочной документации на сайте госзакупок.

Ликвидировать несанкционированные свалки предстоит на подъеме дороги по улице Куйбышева, в поселке Судоверфь рядом с улицей Морской, 78, а также в районе частного сектора на склоне оврага по улице Дальней. Горы мусора скопились между предприятием «Сарептская мельница» и железнодорожным полотном на улице Новоаннинской, напротив бывшего завода шпалопропитки на улице Джека Лондона по направлению к жилым домам на улицах Гремячинской и Удмуртской, перед въездом на территорию бывшего мачтозавода, а также у домов №3 и 5 на улице Удмуртской.

В мэрии отмечают, что свалки образуются из-за недобросовестных волгоградцев, которые свозят бытовые и строительные отходы в места, которые не предназначены для этого.