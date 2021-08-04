Еще четырем домам в Волгограде повысили плату за содремжил

Повышенные платежки придут жильцам в сентябре. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Снова администрации Волгограда приходится устанавливать плату за содержание жилого помещения для собственников в многоквартирных домах, которые по каким-либо причинам не приняли тариф на общем собрании. На этот раз в постановлении №694 указаны четыре дома Ворошиловского района, где с 1 августа 2021 года вырастет тариф на содремжил. Обслуживает их УК Ворошиловского района.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, по 28,26 рубля за квадратный метр в месяц с августа будут платить за содремжил жильцы дома №26 на улице Буханцева. Для дома №3 на улице Моздокской тариф составит 22,25 рубля за «квадрат». Чуть дешевле обойдется содержание жильцам двух других домов. Так, на Циолковского, 36 жители будут платить по 20,68 рубля, на Иркутской, 2 – 20,65 рубля за квадратный метр помещения. Разумеется, расходы на общедомовые коммунальные услуги в эту сумму не входят.

Это уже далеко не первые дома в городе, за жильцов которых принимает решение мэрия.