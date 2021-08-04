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Происшествия4 августа 2021 10:21

На трассе в Волгоградской области в аварии скончались водители фур

Большегрузы ударились лоб в лоб
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Ситуация на дорогах Волгоградской области остается очень тревожной. Люди постоянно бьются в ДТП. К сожалению, не обходится без жертв. Под утро 4 августа смертельная авария случилась в Иловлинском районе на федеральной автодороге Р-22 «Каспий». В 4.50 водитель из Дагестана, управляя фурой «Renault Magnum», выехал на полосу встречного движения, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. В обратном направлении ехал большегруз «MAN», за рулем которого был 44-летний мужчина.

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб. От удара фуры превратились в груды металла. Водители получили травмы, несовместимые с жизнью.

- В результате ДТП водители автомашины «Renault Magnum» и «MAN» от полученных травм скончались до приезда скорой помощи, - сообщили в региональном Главке МВД.

В Волгоградской области водители погибли после столкновения двух фур
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Отметим, накануне вечером авария с погибшими также произошла в Камышинском районе.