В столкновении легковушки, фуры и микроавтобуса под Волгоградом погибли 2 человека

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 3 августа, на трассе в Волгоградской области произошла страшная авария. При столкновении трех машин погибли 2 человека. На 536 километре федеральной магистрали «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе 34-летний водитель «Лады Веста» пошел на обгон и выскочил на встречку. Там легковушка попала под фуру «Iveco» с полуприцепом, в которую сзади ударился микроавтобус «Fiat», которым управлял 48-летний ростовчанин. Жертвами аварии стали волгоградцы, находившиеся в отечественном авто, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

- В результате ДТП водитель автомашины «Лада Веста» и его 39-летний пассажир от полученных травм скончались на месте аварии, - отметили в региональном Главке МВД.

На месте происшествия работали наряды ГИБДД, медики и спасатели.