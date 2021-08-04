У волгоградцев изымут дома и земельные участки для строительства новой дороги

В Волгограде мэрия собирается изъять у горожан дома и земельные участки для строительства новой дороги. Магистраль будет проложена на улице Родниковой в Советском районе. На сайте администрации города было опубликовано постановление об изъятии объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, муниципалитет выкупит у собственников 23 земельных участка на улицах Логовской, Криворожской, Карагандинской, Родниковой, а также в СНТ «Наука-1».

Также у волгоградцев изымут 11 жилых и садовых домов, которые находятся по адресам: ул. Родниковая, 24/2, 24/6, 24/8, 24/12, 24/13, 24/14, 24/131, 24/148, 24/150, 24/149, участок №1 в СНТ «Наука-1». Постановление администрации Волгограда было подписано 30 июня. В течение 10 дней копии документа должны быть направлены собственникам недвижимого имущества, а также в «Комдорстрой», Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. Чиновники оценят каждый земельный участок и дом. У горожан будет 90 дней на принятие решения. Если они за это время не согласятся на условия мэрии и не подпишут соглашение, то муниципальное учреждение «Комдорстрой» обратится в суд с иском о принудительном изъятии объектов.