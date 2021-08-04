Ипотека от банка Уралсиб: приближаем новоселье вместе!

Фото: банка Уралсиб.

Прошлый год и связанные с ним ограничения несколько нарушили планы россиян на будущее. Но все это – уже в прошлом, теперь на смену неуверенности и озабоченности приходит время активных действий с четким расчетом на успех вложений и завтрашнюю стабильность. Один из главных показателей в банковской сфере, который дает возможность это утверждать – ипотечные операции.

Почти 26 миллиардов рублей – таков объем ипотечного портфеля УРАЛСИБ, накопленный только с января по июль этого года. И это в 1,7 раз больше, чем было в 2020-м. Таким образом, на сегодняшний день по ипотеке мы уже перешли рубеж в сто миллиардов. Это говорит и о том, что экономика страны выходит из состояния стагнации после пандемии, и об уровне доверия наших клиентов к продуктам банка. Кроме того, большую роль в этом процессе сыграла поддержка государства, в трудную минуту пришедшего на помощь тем, кому приобретение жилья сейчас жизненно необходимо. Важно отметить, что наш банк является активным участником этих инициатив.

Выбор нового жилья – вопрос крайне ответственный. Но еще более важный момент - выбор банка и программы ипотечного кредитования. Мы благодарны нашим клиентам за то, что каждый день они доверяют Банку УРАЛСИБ главное – будущее своей семьи. И в ответ предлагаем целый спектр выгодных услуг в этой сфере по приобретению жилой и коммерческой недвижимости, готовой и на стадии строительства, и даже – находящейся в залоге у стороннего банка.

Ипотека – это проще и удобнее, чем многие думают!

Все подробности можно узнать в любом из отделений Банка УРАЛСИБ у консультантов, а также по телефону 8-800-700-77-16. Много полезной информации физические и юридические лица найдут на официальном сайте ПАО «БАНК УРАСИБ», в чатах нашего сайта, в мессенджерах и аккаунтах соцсетей.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»