Два района Волгограда частично оставят без электричества 4 августа

Сидеть без электричества волгоградцам придется в течение 8 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде в августе продолжаются плановые ремонты и профилактические работы на электросетях. Из-за этого тысячи горожан в среду, 4 августа 2021, вновь проведут несколько часов без электричества, подзарядки гаджетов, не смогут включить сплит-системы и бытовую технику, а также работать на «удаленке». В графике отключений света на этот день значатся отдельные улицы двух районов Волгограда - Краснооктябрьского и Красноармейского.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг - Волгоград», на Красном 4 августа погрузятся «во тьму» средь бела дня и временно останутся без привычных удобств жители двух улиц. Затронут отключения с 9.00 до 17.00 дома по адресам: улица Аграрная, 21-43, 34-38, 47, улица Окраинная, дома №1б-19б, 1-19, 2-18.

Зато на юге Волгограда в Красноармейском районе обесточат 4 августа 2021 с 9 утра до 17 часов довольно солидный жилой массив. В зоне отключений электричества окажутся улицы Волжская, 1-27, Центральная, дома №24а, 24, 26, Токарева, дома №40-64, проспект Героев Сталинграда, дома №39, 41, а также дома № 14А, 16 и 18 на бульваре Энгельса.