Схрон с оружием нашли сотрудники ФСБ в Волгоградской области

Тайник с оружием обнаружили в Волгоградской области. Фото: ФСБ

Схрон с оружием и боеприпасами, ранее принадлежавших членам ОПГ, обнаружили сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. В тайнике банда прятала не только автоматы и патроны, но и гранатомет. Региональный главк МВД России возбудил уголовное дело по двум статьям за незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов.

- Силовиками из схрона изъято три автомата «Калашникова», патроны различного калибра более 800 штук, гранатомет, - сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве.

По данным регионального УФСБ на сегодняшний день организованная преступная группировка, которой принадлежал этот тайник, не без помощи силовиков уже прекратила свое существование.