Александр Бастрыкин проконтролирует историю с избиением годовалой девочки

Фото: СК РФ

Александр Бастрыкин проконтролирует историю с избиением в Волгоградской области годовалой девочки. Председатель Следственного комитета России поручил руководству Следственного управления СКР по региону доложить промежуточные итоги расследования уголовного дела. 29-летняя жительница Калачевского района подозревается по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей», сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе СК.

Напомним, жительница Калача-на-Дону издевалась над собственной дочкой ради мести бросившему ее мужчине. Женщина в состоянии алкогольного опьянения била ребенка, перекрывала девочке дыхательные пути. При этом мать снимала это на видео, которое отправляла отцу малышки. Известно, что она ведет аморальный образ жизни, не обеспечивает дочку необходимым питанием и лечением.