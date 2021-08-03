Спутник Лайт снова привезли в Волгоградскую область

Новую партию вакцины "Спутник Лайт" привезли в Волгоградскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ

Партию вакцины «Спутник Лайт» в 20600 доз привезли в Волгоградскую область. Как «КП-Волгоград» сообщили в областном комитете здравоохранения, укол этим препаратом сделают тем, кто привился ранее, а также переболевшим гражданам. Медики утверждают, что это способствует быстрому формированию иммунитета от коронавируса. Сейчас «Спутник Лайт» распределяются по прививочным пунктам Волгоградской области.

«Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, то есть человеку делают только один укол. Препарат используют для иммунизации населения от 18 до 60 лет.

Напомним, в волгоградском регионе работает 61 стационарный прививочный пункт, 10 мобильных, 89 мобильных бригад. Прививки от коронавируса в Волгограде можно сделать в 10 торгово-развлекательных центров в разных районах города и в музее «Россия — моя история».