От коронавируса скончался 49-летний волгоградец

Волгоградцы продолжают погибать от ковида, несмотря на усилия медиков Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области уровень смертности от коронавируса не снижется. Сегодня, 3 августа, в регионе зафиксировали 14 летальных исходов. Жертвами COVID-19 становятся волгоградцы пенсионного возраста и моложе. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, в Волгограде от осложнений ковида скончался 49-летний мужчина. Он был госпитализирован в 4-ю больницу с коронавирусом и двусторонней пневмонией. Спасти пациента медикам не удалось. У него были хронические заболевания эндокринной системы и аутоиммунное заболевание.

Трое жителей Волгоградской области не смогли победить ковид после амбулаторного лечения. Врачи назначили лечиться на дому 76-летней волжанке, 88-летней пенсионерке из Николаевского района, 83-летний мужчина из Чернышковского района. Их состояние ухудшалось, тогда пациентов госпитализировали в инфекционные госпитали. Также за последние сутки от коронавируса скончались еще шестеро мужчин и четыре женщины, которым было от 67-ми до 95-ти лет.