Волгоградская ватерполистка вышла в полуфинал Олимпийских игр

Анастасия Федотова Фото: ГАУ ВО "Спартак-Волгоград"

Российская сборная выиграла в четвертьфинале Олимпийских игр по водному поло среди женщин. Национальная команда соревновалась с соперницами из Австралии. В составе команды есть и участница из Волгоградской области – спортсменка «Спартака» Анастасия Федотова. Кстати, главный тренер команды по водному поло – Александр Гайдуков – тоже наш земляк.

Матч завершился с результатом 9:8. Теперь ватерполистки представят Россию в полуфинале Олимпийских игр в Токио. Игра пройдет 5 августа. Девушки сыграют с командой из Соединенных штатов. Ранее американки победили команду из Канады.

СПРАВКА «КП»

Главный тренер российской сборной по водному поло — Александр Гайдуков. Он воспитанник волгоградской ватерпольной школы, является заслуженным тренером страны и мастером спорта международного класса. Гайдуков возглавил женскую сборную по водному поло в 2015 году. Под руководством Александра на Олимпийских играх в 2016 году ватерполистки заработали бронзовую медаль.