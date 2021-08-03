Сквер у дома Павлова в Волгограде хотят назвать в честь лейтенанта Афанасьева

Этот сквер предлагают назвать им. Афанасьева. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде большое количество памятных мест, многие из них названы в честь героев Великой Отечественной войны. Но историки утверждают, что одна из знаковых локаций всегда была безымянной. Это сквер возле дома Павлова. Ученые предлагают назвать его в честь лейтенанта Ивана Афанасьева.

Присвоить безымянному скверу название предложил историк и реконструктор Владимир Куликов еще в феврале. Волгоградец считает, что руководитель обороны «Дома солдатской славы» лейтенант Афанасьев несправедливо забыт. Тогда общественники положительно оценили инициативу. Спустя несколько месяцев начался более активный сбор подписей. Владимир Куликов на своих страницах в социальных сетях призывает жителей поддержать идею.

- Мы считаем, что присвоение скверу, охватывающему полукольцом Дом Павлова, имени Ивана Филипповича Афанасьева, командовавшего гарнизоном, который оборонял этот дом, явится важной вехой в сохранении исторической памяти накануне празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве, - пишет волгоградский историк Владимир Куликов.

СПРАВКА «КП»

2 октября 1942 года во время Сталинградской битвы лейтенант Иван Афанасьев оборонял один из домов между площадью 9 января и мельницей Гергардта. Его защищали 58 дней. Сооружение вошло в историю как «Дом Павлова» в честь Якова Павлова – командира штурмовой группы, захватившей здание. Но до этого дом защищал Иван Афанасьев. Лейтенант возглавил гарнизон здания, выстроил систему обороны, эвакуировал жителей, наладил поставку продовольствия, провел телефонную связь с мельницей. 24 ноября 1942 начался бой за занятое немцами здание, на месте современного Дома офицеров. Ивана Афанасьева ранили, он попал в госпиталь. Яков Павлов за эту операцию получил звание Героя Советского Союза. Лейтенант Афанасьев за оборону дома остался не награжденным. О его подвиге говорит только мемориальная доска на Советской 43.