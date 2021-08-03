Волгоградцу порезали колеса машины из-за ссоры за парковочное место

Волгоградцу придется менять или чинить все 4 колеса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отдел полиции Кировского района Волгограда сегодня обратился 37-летний местный житель. Мужчина написал заявление о том, что ему порезали 4 колеса его автомобиля «Mazda». Участковый полицейский установил, что накануне вечером волгоградец припарковал свою иномарку во дворе дома по улице 64-й Армии. Там же из-за парковочного места у мужчины произошел конфликт с незнакомцем, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду.

Участковый обошел квартиры дома, установил личность и задержал подозреваемого. Им оказался неработающий 27-летний житель Волжского. Он рассказал, что после конфликта с водителем решил порезать шины его автомобиля, тем самым отомстить обидчику. Но теперь на него возбудили уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Волжанину грозит до двух лет лишения свободы.