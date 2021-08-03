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Общество3 августа 2021 15:29

Заведующая детским садом в Волгограде получила срок за «спонсорскую помощь» родителей

Мамы и папы воспитанников сдавали по 5500 рублей на нужды учреждения, а деньги пошли в карман заведующей
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Суд наказал женщину условным сроком

Суд наказал женщину условным сроком

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировском районном суде Волгограда огласили приговор в отношении бывшей заведующей детского сада. Ее признали виновной в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, в июне 2020 года осужденная получила от родителей двух воспитанников по 5500 рублей в виде «спонсорской помощи» на покупку хозтоваров и мебели для учреждения. Однако на самом деле заведующая забрала деньги себе.

Расследование уголовного дела осуществлял Следственный отдел по Кировскому району Волгограда Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- С учетом признания вины и иных обстоятельств преступления суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - рассказали в региональной прокуратуре.

Судебное решение в законную силу не вступило, его можно обжаловать в апелляционном порядке.