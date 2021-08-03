Такой жары не было полвека: в Волгограде побит температурный рекорд

Волгоград изнывает от жары. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде 3 августа 2021 года побит очередной температурный рекорд: в областном центре термометры в тени показывали +40 градусов. Такой жары в этот день не было последние 57 лет. Однако по данным метеорологов Волгоградского ЦГМС, в среду, 4 августа, погода даст горожанам передохнуть от адского зноя. Воздух прогреется лишь до 33 градусов.

В ночь на 4 августа на Волгоград опустится прохлада, термометры покажут 23-25 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 31-33 градусов. По области в среду в отдельных районах пройдут небольшие дожди, прогремят грозы, а скорость шквалистого ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Ночью местами похолодает до 17 градусов, но местами будет до 27 градусов. Днем будет стоять традиционная для волгоградского лета и вполне терпимая жара – на градусниках будет от +26 до +31. Но все же в южных районах будет припекать до 36 градусов. Хотя солнце будет палить нещадно, временами затянутое облаками небо даст волгоградцам небольшую передышку.