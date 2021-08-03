Рейс из Волгограда в Москву отменила авиакомпания «Россия»

Пассажиры улетят другими рейсами. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Днем 3 августа авиакомпания «Россия» отменила дневной рейс по маршруту Москва — Волгоград — Москва. По данным онлайн-табло аэропортов, не вылетел в Волгоград в 11.55 рейс FV-6415. Также отменен рейс авиаперевозчика в обратном направлении, который должен был вылететь в столицу в 12.50. Причины такого решения неизвестны. Однако пассажиры, которые купили билеты на самолет на это время, улетят в пункт назначения более поздними рейсами. Долго сидеть на чемоданах им не придется.

Как пояснили "КП-Волгоград" в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда, отмена рейса связана с решением авиакомпании.

- Пассажиры этого рейса будут отправлены рейсами FV 6426, 6430 авиакомпании Россия и 1183 авиакомпании Аэрофлот. Все остальные рейсы авиакомпании выполняются по расписанию полетов, - подчеркнул собеседник.