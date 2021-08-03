Ненастоящие машины для отпугивания водителей установят на дорогах Волгоградской области

Волгоградавтодор объявил аукцион на установку муляжей машин ДПС и нанесение разметки на магистралях области. Стоимость контракта почти 12 млн рублей. Выбранный подрядчик должен будет выполнить все эти работы до 30 сентября.

Горизонтальную разметку обновят на 11 магистралях Волгоградской области. Подрядчик должен нанести осевые и краевые линии дороги, а также разметить пешеходные переходы в белом и желтом цветах и отметить пересечения, примыкания и съезды. Работы будут идти на трассе Р-22 «Каспий» во Фроловском районе, а также на дорогах в Среднеахтубинском, Дубовском, Городищенском и Камышинском районах, а также Урюпинском, Еланском, Клетском, Палласовском и Руднянском.

Также в контракт ценой 12 миллионов входит установка двусторонних муляжей машин ГАИ с проблесковыми маячками. Они появятся на трех межмуниципальных трассах Волгоградской области.