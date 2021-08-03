Из-за дикого зверя карантин по бешенству ввели в Волгоградской области

Новый очаг бешенства локализовали в Кумылженском районе Волгоградской области. Это почти 50 вспышка заболевания в регионе за этот год. Карантин ввели в Слащевском сельском поселении на два месяца. Местные жители застрелили волка в лесу, после анализов в лаборатории выяснилось, что животное было заражено бешенством. Люди после встречи с хищником не пострадали.

Специалисты ветслужбы локализовали очаг бешенства в Кумылженском районе. На время карантина в станице Слащевской запрещено лечить сельскохозяйственных животных, ввозить или вывозить зверей для любых целей, а также снимать шкуры с потенциально восприимчивых к бешенству животных.

Напомним, в этом году в Волгоградской области уже дважды опасное заболевание выявляли у домашних кошек. В одном из случаев от бешенства умер и хозяин животного, на жительницу Новоаннинского района напал домашний кот. За год от инфекционного заболевания скончалось трое волгоградцев. Медики напоминают, при нападении животного следует обращаться в больницу, сделать прививку от столбняка и бешенства.