Управляющую компанию «Гала Парк» лишили 210 домов в Волгограде

УК плохо обслуживала более 200 домов в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде еще одна нерадивая управляющая компания лишилась права управления всеми домами. Только за последний год за грубое нарушение лицензионных требований ООО «УО Гала Парк» получила около 80 постановлений надзорного ведомства и 11,5 миллиона рублей штрафа. За многочисленные нарушения региональный Госжилнадзор исключил из реестра лицензий сведения обо всех 210 многоквартирных домах, которые обслуживала УК. Следующим шагом станет лишение лицензии и права работать на рынке ЖКХ самой управляющей организации.

- На ближайшем заседании лицензионной комиссии Волгоградской области будет рассмотрен вопрос об аннулировании у компании ООО «УО Гала Парк» лицензии и подаче соответствующего иска в суд, - сообщили «КП-Волгоград» в региональной инспекции Госжилнадзора.

Теперь в течение 15 дней администрации районов должны инициировать общие собрания собственников в домах, лишившихся управкомпании. Если собрание не состоится или не наберет необходимый кворум, в течение месяца власти должны будут провести открытый конкурс по отбору новой управляющей организации. А пока эти процедуры не завершатся, «УО Гала Парк» должна будет по-прежнему обслуживать все две сотни домов. Хотя и сейчас во многих дворах давно не видели дворников, а на лестничных клетках – уборщиков. Так что жильцы вряд ли могут надеяться на качественное обслуживание и решение коммунальных вопросов.

- В случае неоказания услуг по содержанию общего имущества многоквартирного дома действующим законодательством предусмотрен перерасчет платы за такие услуги, - подчеркивают в ведомстве.