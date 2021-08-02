Адская жара: какая погода будет в Волгограде 3 августа

Солнце будет палить нещадно. Берегите себя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волгоградцы уже который день изнывают от сорокаградусной жары и конца этому не видно. Каждый день столбик термометра неумолимо ползет вверх. Метеорологи Волгоградского ЦГМС рассказали, какая погода будет в Волгограде во вторник, 3 августа 2021. Облегчения и прохлады ждать не приходится: солнце будет палить нещадно, Волгоград и область накроет адская жара.

В ночь на вторник жители Волгограда смогут ощутить относительную прохладу, температура опустится до 24 – 26 градусов. Днем 3 августа воздух в тени прогреется до 37 – 39 градусов.

По области разброс температур 3 августа будет чуть больше: от 21 до 26 градусов ночью, днем же будет пекло до 39 градусов, в отдельных районах региона еще жарче: плюс 40 - 41. Хотя вечером и днем местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы, приятных ощущений волгоградцам ждать не приходится – влага испарится, едва долетит до земли, будет как в бане. Добавит «экстрима» горячий шквалистый ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.