В Волгограде 3 августа электричества не будет в трех районах

3 района останутся без электричества 3 августа Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Волгограде 3 августа очередные адреса останутся временно без электричества. Специалисты продолжают готовить оборудование и линии электропередач к холодам. Эти работы невозможны без отключения электроснабжения. Во вторник без света частично останутся 3 района города. С временными неудобствами столкнутся жители всего семи улиц. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электричества не будет в Дзержинском, Кировском и Красноармейском районах.

В Дзержинском районе с 9.00 до 17.00 обесточат несколько многоэтажек на бульваре 30-летия победы. Электричества отключат в домах №18, 20, 22, 24, 26, 28.

Только одна улица останется без электроснабжения в Кировском районе. С 9.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители улицы Капустная Балка, 1-11, 2-12.

В Красноармейском районе с 9.00 до 17.00 без света останутся следующее адреса: улица Удмуртская, 85, 87, 89; улица Брестская, 4; улица Марийская, 8, 10, 12, 19; улица 40 лет ВЛКСМ, 4, 8, 10; улица Копецкого, 16, 18.