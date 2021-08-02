Бывший футболист «Ротора» Михаил Мысин вошел в тренерский штаб команды

Фото: СК "Ротор"

Тренерский штаб «Ротора» пополнился новым специалистом. В штаб Дмитрия Хохлова в волгоградской команде вошел Михаил Мысин. Он был назначен на должность тренера-аналитика, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба.

Михаил Мысин родился в Волгограде, является воспитанником «Ротора». За сине-голубых футболист выступал с 1997 по 2004 год, а также в 2010 году. Кроме того, в качестве игрока он защищал цвета за «Урал» из Екатеринбурга, «Аланию», нижегородскую «Волгу», хабаровскую «СКА-Энергию», «Уфу», «Юрмалу» и мурманский «Север». В качестве тренера работал в «Роторе-2» в 2017 году.