Трамвай сошел с рельсов в Волгограде

Сегодня, 2 августа в Волгограде пассажиры трамвая №4, который ходит от Обувной фабрики до Детского центра, были вынуждены пересесть на другой транспорт. Один из вагонов сошел с рельсов и завалился. Поломка произошла между остановками «Радомская» и «Кожгалантерейная фабрика» в Ворошиловском районе. Движение на участке восстановили уже в 15-35.

Как «КП-Волгоград» рассказали в мэрии Волгограда, трамвайный вагон №4 сошел с рельсов в 13-45. Никто из пассажиров не пострадал. Бригада «Метроэлектротранса» оперативно прибыла на место и приступила к восстановлению движения в Ворошиловском районе. На время ремонта электротранспорт по маршрутам № 1, 3, 4 шел через остановку «Радомская». На данный момент движение между остановками «Радомская» и «Кожгалантерейная ф-ка» не затруднено.

В мэрии не подтвердили частые сходы трамваев с рельсов в Волгограде. Ранее об этом писали некоторые местные СМИ. Возможно, ежегодный летний транспортный коллапс в городе происходит из-за жаркой погоды. Металлические рельсы расширяются при высокой температуре, поэтому колея может увеличиться, из-за этого трамвай вполне может сойти с магистрали.