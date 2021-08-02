Военных на учениях Индра-2021 под Волгоградом разместили в палатках с кондиционерами

В учениях задействуют 500 военных из России и Индии. Фото: ЮВО

В Волгоградской области на полигоне Прудбой по 13 августа проходят международные антитеррористические учения «Индра-2021», в которых примут участие 250 российских военнослужащих и 250 солдат из Индии. В регионе в эти дни стоит 40-градусная жара, от которой военные будут спасаться в палатках с кондиционерами. Для размещения участников учений на полигоне Прудбой развернули новейший автономный полевой лагерь АПЛ-500.

В лагере российско-индийского учения сухопутных войск «Индра-2021» поставили каркасные палатки из композитных материалов. Каждая рассчитана на 16 человек. Для военных предусмотрели не только кухню, прачечную и душевые, но и кондиционеры, которые поддерживают в палатках комфортную температуру. А бесперебойное электроснабжение обеспечивают дизель-генераторные установки.

- Также лагерь оборудован осветительными мачтами, резиновыми дорожками, системами охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения с выводом видеосигнала на мониторы дежурной смены, - рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

Напомним, в учениях «Индра-2021» задействованы разведывательная рота, а также военнослужащие мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений ЮВО. Среди более сотни единиц военной техники - БМП-3, танки Т-90А, реактивные системы залпового огня «Град», бронетранспортеры, беспилотники, штурмовая и армейская авиация. Для военных подготовили около 300 мишеней, более ста из которых имитировать движущиеся цели – авто и бронетехнику противника. Задача учений – обнаружить и уничтожить террористов, а также взрывные устройства. Также в планах боевой подготовки - радиационная, химическая и биологическая разведка на местности и в зданиях.