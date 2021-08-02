Самолеты снова будут летать из Волгограда в Астрахань

Из волгоградского аэропорта снова можно улететь прямым рейсом в Астрахань Фото: Екатерина СИМОХИНА

Между Волгоградом и Астраханью снова будут выполняться авиарейсы. Авиакомпания «Utair» приняла решение возобновить полетную программу по маршруту между нижневолжскими городами. Самолеты будут летать дважды в неделю – по понедельникам и субботам, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград. Время полета будет составлять 1 час 15 минут.

Из Волгограда самолеты будут отправляться в путь в 17.25, а обратно из Астрахани рейсы будут выполняться в 20.40 по местному времени (19.40 по волгоградскому). Прибытие в аэропорт Гумрак – в 20.55. Стоимость билетов составляет 1741 рубль для пассажиров с ручной кладью до 5 килограммов и без багажа. Билет за 2441 рубль есть возможность взять багаж весом 20 килограммов.

Отметим, прямое авиасообщение между Волгоградом Астраханью приостанавливалось в июне 2021 года.