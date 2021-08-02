В Волгограде задержали прикурившего от Вечного огня мужчину

Штраф до 40 тысяч, исправительные работы до года или арест до трех месяцев – столько стоит прикурить от Вечного огня. Накануне полицейские установили личность волгоградца, который зажигает сигарету у памятника на Аллее Героев в центре города. Преступление снял на видео его друг и, весьма опрометчиво, выложил в социальные сети. Стражи порядка изучили ролик и нашли преступника.

29-летний житель Дзержинского района рассказал, что вечером 26 июня, в момент съемки, он был пьян. На видео парень подходит к Вечному огню на Аллее Героев, опускает руку с сигаретой к пламени, затем пытается раскурить и снова пробует зажечь. На этом видео обрывается, лица мужчины не видно.

В отношении волгоградца полиция возбудила уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.

Напомним, Вечный огонь на Аллее Героев оскверняют не впервые. В январе 2013 года гражданин Египта справил нужду в символ вечной памяти о погибших воинах на полях Великой Отечественной войны. Суд отправил его в тюрьму на 1,5 года. В октябре 2019 года молодые люди из Дагестана заплевали Вечный огонь семечками. В апреле того же года житель Екатеринбурга от горящего пламени решил нагреть кружку, его увезли в психиатрическую больницу. А в апреле этого года нетрезвый житель Иловли также попытался прикурить сигарету от памятника в центре Волгограда, у него под рукой не оказалось зажигалки.