Коронавирус продолжает убивать волгоградцев моложе 40 лет без хронических болезней

Коронавирус убивает пожилых и молодых волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С каждым днем жертв коронавируса в Волгоградской области становится больше. Причем за последние 2 недели увеличился суточный прирост летальных исходов. 2 августа в регионе зафиксировали 14 смертей от осложнения COVID-19. Погибают не только пожилые волгоградцы с хроническими заболеваниями, но и молодые. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, от коронавируса скончалась 39-летняя жительница Волгограда без сопутствующих проблем со здоровьем. Она попала во 2-ю инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Медикам не удалось ее спасти от вируса и двусторонней пневмонии.

51-летний мужчина из Волгограда и 54-летний житель Камышинского района лечились по назначению врачей дома. Однако их состояние только ухудшалось, а госпитализация оказалась запоздалой. У пациентов были проблемы с сердцем. 53-летняя женщина из Кумылженского района неделю занималась самолечением и только после этого обратилась в поликлинику. Ее направили в Михайловскую ЦРБ, где заболевшая скончалась.

61-летнему жителю Ленинского района не помогало амбулаторное лечение. Тогда его положили в инфекционный госпиталь, но время было упущено. Также за последние сутки от коронавируса скончались четверо мужчин и пять женщин в возрасте от 72-х до 95-ти лет, которые проживали в Волгограде, Камышине, Среднеахтубинском и Фроловском районах.