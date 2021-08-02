Насильнику 14-летней девочки в Волгограде суд избрал меру пресечения

Соболев пробудет под стражей минимум до 22 сентября. Фото: пресс-служба суда

Кировский райсуд Волгограда 2 августа избрал меру пресечения 35-летниему Дмитрию Соболеву, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Рецидивиста заключили под стражу на два месяца - до 22 сентября 2021 года.

- Как полагает следствие, 21 июля 2021 года в ночное время суток 35-летний Дмитрий Соболев, находясь на ул. Фруктовой в Кировском районе Волгограда, напал на 14-летнюю девочку и изнасиловал ее, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе областных судов.

Насильника объявили в розыск. А нашли его и сдали полиции 1 августа сами горожане. Скрутили Соболева у полок с алкоголем в «Магните», куда он пришел за покупками. Преступника узнал волгоградец, который работал с ним на стройке. На допросе мужчина признал свою вину. В суде ни подозреваемый, ни его защитник не возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Хотя постановление суда еще может быть обжаловано.