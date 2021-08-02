Волжанин отсудил у стоматологии более 840 тысяч рублей за протезы

Волжанин будет делать новые протезы в другой клинике. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

По решению Волжского городского суда стоматологическая клиника выплатит своему клиенту более 840 тысяч рублей за некачественно оказанные медицинские услуги. Волжанин заплатил 270 тысяч за протезирование, но в клинике после многочисленных исправлений так и не смогли сделать ему нормальные коронки. Теперь стоматология вернет не только не эту сумму, но и 270 тысяч неустойки, 272,5 тысячи штрафа, а также 5000 рублей компенсации морального вреда, 291 рубль на почтовые расходы и 25 тысяч на оплату услуг адвоката.

- После протезирования волжанин почувствовал дискомфорт и обнаружил дефекты выполненной работы. Истец неоднократно обращался в клинику для исправления недостатков по прикусу. Однако после корректировки зубных протезов дискомфорт так и не прошел, - рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов региона.

Клиника не удовлетворила претензию клиента, а в суде оправдывалась тем, что все неудобства истца вызваны анатомическими особенностями. Однако от исправления недочетов не отказывалась. Но как показала судмедэкспертиза, исправить дефекты можно было лишь сделав новые коронки. Волжский суд встал на сторону клиента, его решение подтвердил и Волгоградский областной суд.