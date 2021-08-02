Самолет «МИГ-21» в Волгограде готовят к реставрации

Подрядчик оградил площадку монумента «Самолет «МИГ-21» в Волгограде. После подготовки объекта его начнут реставрировать. Сначала рабочие демонтируют старую бетонную площадку памятника на улице Качинцев, затем обновят ступени и создадут новое основание для самолета. По контракту, который можно посмотреть на сайте госзакупок, подрядная фирма должна обновить монумент летчикам до середины апреля следующего года.

«Самолет «МИГ-21» является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому восстанавливать его доверили организации с соответствующей лицензией – это столичная компания ООО «Стройпроектреставрация». В ходе ремонта памятника в Дзержинском районе Волгограда нужно обработать металлические элементы объекта от коррозии, восстановить поврежденные участки бетонных конструкций постамента, а также облицевать его, установить памятные таблички.

Чтобы вернуть первоначальный внешний вид боевому самолету, рабочие отремонтируют и покрасят фюзеляж и элементы вооружения. По контракту, гарантия на реставрацию – пять лет. В течение этого времени подрядчик обязан следить за объектом культурного наследия регионального значения и устранять возможные дефекты за свой счет.

Напомним, памятник летчикам-качинцам – это устремляющийся в небо самолет на мраморном постаменте. Его установили в 1973 году – в 30-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Памятник решили отреставрировать, когда коммунальщики обнаружили на нем отслоение и сколы. До этого на ужасное состояние монумента обращали внимание общественники и бывшие качинцы. Мэрия обследовала объект и самолета и разработала проектно-сметную документацию для реставрации.