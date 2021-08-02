Волгоградские школы к концу августа должны обеспечить учащихся учебниками и закончить ремонты

Через месяц волгоградские школьники снова сядут за парты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начался последний месяц лета, а это значит, что до начала учебного года остается все меньше времени. Родители вместе со своими детьми скоро начнут закупаться канцелярскими товарами и школьной формой. Продолжают готовится ко встрече с учащимися и образовательные учреждения. Школы, лицеи и гимназии должны быстрее закупить для учеников учебники, необходимое оборудование в классы и доделать ремонты. Все работы должны завершиться к 30 августа. Об этом на оперативном совещании заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- В ходе подготовки к новому учебному году проводится замена окон, ремонт кровель. В школах области также выполняют работы по дополнительному освещению учебных кабинетов, приведению в порядок пришкольных территорий, ремонту спортивных залов и спортплощадок, - рассказал глава региона.

В новом году все волгоградские школьники будут обеспечены бесплатными учебниками. Учащиеся начальных классов и льготные категории средних и старших классов смогут бесплатно питаться в школьных столовых. В рамках нацпроекта «Образование» в 97 сельских образовательных учреждениях начнут работу Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». Всего их в Волгоградской области будет 195.

Среди задач в преддверии начала учебного года на оперативном совещании было поручено до 1 сентября обеспечить семьи с детьми школьного возраста президентскими выплатами. Все необходимые выплаты должны получить педагоги и сотрудники образовательной сферы. Комитету образования вместе с муниципалитетом и главным санитарным врачом было поручено обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в школах.