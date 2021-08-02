Волгоградские полицейские спасли семью путешественников, которая на машине вылетела в кювет

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Семья из Самарской области поблагодарила инспекторов Госавтоинспекции Волгоградской области за помощь на трассе. 11 июля к сотрудникам ДПС Даниилу Крыжановскому и Алексею Перегудову, патрулировавшим трассу в Камышинском районе, обратились водители. Они стали свидетелями, как иномарка с дороги вылетела в кювет. Прибывшие на место происшествия инспекторы помогли семье из четырех человек выбраться из салона. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Путешественники из Самарской области ехали в сторону границы с Саратовской области. На их машине «Subaru» было установлено запасное колесо. Во время обгона докатка оторвалась, из-за чего иномарка вылетела в кювет. К счастью, никто не пострадал. Самарская семья прислала волгоградским полицейским письмо со словами благодарности за помощь. Даниил Крыжановский и Алексей Перегудов довезли одного из членов семьи в автосервис в Камышин для починки колеса, а затем вернулись обратно к месту происшествия. Также сотрудники Госавтоинспекции на время полноценного ремонта машины посоветовали семье прервать поездку и помогли с поиском гостиницы.

- Они и помогли заменить колесо, и выехать из кювета, проверили исправность автомобиля, и просто по-человечески подержали, - написали самарские путешественники в своем обращении к инспекторам ДПС.